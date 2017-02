Black out elettrico: studenti al freddo e al buio

La protesta dello Stein (inserita in galleria)

(immagine di repertorio)

Un black out elettrico. Il riscaldamento non parte e l’arrivo in classe è un po’ gelato. È accaduto questa mattina, lunedì 6 febbraio, all’Isis Stein di Gavirate.

Quando gli alunni sono entrati a scuola si sono trovati in un ambiente buio e freddo. Così, molti maggiorenni hanno subito fatto dietrofront mentre gli altri hanno chiamato i genitori in soccorso.

Presto la scuola si è riempita di padri e madri che firmavano i permessi di uscita, mentre i tecnici lavoravano nella centralina bloccata per cause ancora da chiarire. « È stata una mattinata complicata – ha commentato la dirigente Francesca Franz – abbiamo gestito al meglio la situazione, spostando gli studenti nelle aule più agibili, nei laboratori e in aula magna. Nonostante la luce sia tornata a metà mattinata, molti ragazzi avevano già preferito tornare a casa. Chi è rimasto ha potuto continuare con l’attività normalmente».

Rimane da chiarire l’origine del guasto che ha provocato l’inaspettata mattinata libera.