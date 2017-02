Blitz notturno nei locali della movida

Foto varie

Nei controlli dei carabinieri è saltata fuori l’immancabile dose di droga, eterna amica delle notti brave: da fumare, da tirare. Ma in un paio di casi le persone fermate hanno aggiunto altri ingredienti per trasformare la serata un una notte da Drughi, come raccontava Stanley Kubrick: sono difatti saltate fuori mazze da baseball e tirapugni.

Cosa dovessero fare con quegli “oggetti atti ad offendere”, gli interessati lo spiegheranno al giudice.

Nella serata di ieri nei comuni di Busto Arsizio e Castellanza, e fino a tarda notte, i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno difatti svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato principalmente al controllo dei locali pubblici: tre sono stati trovati con le carte non in regola.

Al servizio hanno infatti preso parte, oltre ad una decina di militari, anche personale del nucleo Ispettorato lavoro carabinieri Varese, dell’Ats (l’Asl) e della SIAE.

I locali – uno di Olgiate Olona, e altri due di Castellanza – sono stati trovati con diverse irregolarità che vanno dall’impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione all’omessa disposizione apparecchio per rilevazione tasso alcolemico, dal mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene all’omessa redazione documento valutazione rischi; nel corso dei controlli sono state complessivamente elevate sanzioni amministrative pari a 20.000 euro.

“Nel medesimo contesto – scrivono i carabinieri – , durante i controlli all’interno dei locali venivano effettuati posti di blocco e di controllo alle vie di accesso” e sono così state denunciate diverse persone.

C’è un ventenne di Busto per detenzione e spaccio: sorpreso a Castellanza mentre cedeva due grammi di marijuana ad una 19enne di Dairago disoccupata, incensurata e segnalata quale assuntrice alla Prefettura.

Poi il caso dei tirapugni&Co: qui le denunce sono due. C’è un 19enne di Busto Arsizio incensurato, trovato in possesso di un tirapugni in metallo, rinvenuto all’interno del giubbino.

Poi un 30enne di Samarate, commerciante, pregiudicato, trovato in possesso di una mazza da baseball lunga 70 centimetri.

Ma non è finita.

Per guida in stato di ebbrezza alcolica sono stati denunciati un 32enne di Castellanza, operaio, incensurato, e un 34enne di Samarate, operaio.

Durante i controlli di autovetture nell’ambito dei parcheggi delle medesime attività commerciali venivano trovati in possesso di modiche quantità di eroina ed hashish, e conseguentemente segnalati quali assuntori un 28enne di Borgo Ticino, operaio, e un 26enne di Vergiate, anche lui operaio.

Infine, durante le fasi di identificazione degli avventori dei locali, all’esterno degli stessi, veniva tratto in arresto un 34enne di Lonate Pozzolo, disoccupato, poiché risultava colpito da ordine carcerazione emesso da tribunale Milano, dovendo espiare pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificate 88 persone di cui 27 stranieri, e controllate 62 autovetture.