Bonazzi: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo, ma la ripresa non mi è piaciuta»

roberto bonazzi

La Pro Patria vince tranquillamente contro la Virtus Bolzano 2-0 grazie alle reti di Santana e Mauri e rosicchia due punti sul Monza fermato sullo 0-0 a Pontisola. Al termine della gara il mister biancoblu Roberto Bonazzi è contento a metà: «Non è stato un allenamento. Siamo stati bravi a chiuderla nel primo tempo, nel secondo tempo invece non mi sono piaciuti, potevamo divertirci di più con una fase offensiva più importante. Abbiamo gestito più la palla, ma ci sta. L’obiettivo è stato comunque raggiunto e siamo contenti della vittoria. Bene Mauri, che era fuori da tanto tempo, ma è stato bravo e il gol è stato bello. Non bisogna guardare alla classifica, ma al secondo tempo di basso livello, pensando alla prossima gara che sarà molto difficile in casa del Ciliverghe e se vuoi rimanere in alto bisogna vincere anche in trasferta».

L’allenatore della Virtus Bolzano Luca Lomi dà i giusti meriti alla Pro Patria: «Penso che siamo già in difficoltà di base contro la Pro Patria, con così tante assenze poi abbiamo cercato di fare il meglio possibile. Nel secondo tempo i nostri avversari si sono accontentati, noi abbiamo cercato di tenere bene il campo. Stiamo facendo il campionato che dobbiamo fare e da settimana prossima iniziano le partite importanti per noi contro le nostre dirette avversarie per la salvezza».

Mattia Mauri è tornato dal primo minuto con un gol: «E’ stata una bella azione che abbiamo preparato in settimana e oggi è uscita alla perfezione. Dovrò offrire qualcosa a Gherardi. Cercavamo di fare degli scambi come proviamo in allenamento e credo che ci siamo riusciti molto bene nel primo tempo, meno nella ripresa quando abbiamo gestito bene la partita. Potevamo fare qualcosa di più. Fisicamente sto abbastanza bene, sto cercando di tirare forte in allenamento e va sempre meglio. Domenica sarà una partita molto difficile, loro oggi hanno vinto. Sono una buonissima squadra, davanti hanno i due capocannonieri, ma noi andiamo là cercando di vincere e tenerli dietro. Riguardo alla classifica, 8 punti dal Monza non sono pochi ma si possono recuperare, anche se loro sono una squadra molto quadrata ed è difficile che lascino punti per strada».