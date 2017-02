Bonazzi duro: «Abbiamo fatto male e perso meritatamente»

Varie tigrotti

Mister Roberto Bonazzi, dopo la sconfitta della Pro Patria contro il Pontisola, palesa tutto il proprio malumore per una prestazione negativa, che non ha dato risposte dopo il ko di Ciliverghe di una settimana fa: «Il Pontisola ha fatto meglio di noi. Noi abbiamo fatto male, corso meno e la sconfitta è giusta. La reazione non c’è stata, abbiamo fatto qualcosina nel finale di primo tempo, ma poco altro. Nella ripresa abbiamo fatto casino non giocando a calcio come al solito, eravamo lenti e impacciati, non so se è stato il 3-0 di settimana scorsa che ci ha scombussolati. Non parlo si singoli, la prestazione è stata sbagliata in generale, con tanti errori, segno che era una giornata storta. Buttare via quanto di buono fatto fino a ora è la cosa che dà più fastidio. Il campionato non è finito, basta chiacchierare. Siamo un gruppo e un gruppo deve andare avanti, non bisogna guardare al proprio io. Le prime donne devono essere poche e correre, altrimenti non si va da nessuna parte. Bisogna remare dalla stessa parte e andare avanti».

Giacomo Curioni, allenatore del Pontisola, fa invece i complimenti ai suoi: «Abbiamo fatto un’ottima partita. Sapevamo di incontrare una bella squadra, che mi aveva fatto una buona impressione anche nella gara di andata. Anche nel primo tempo abbiamo creato tanto, siamo stati bravi a sbloccarla nella ripresa. All’andata la nostra vittoria era stata più larga ma la Pro Patria aveva forse fatto meglio. Continuiamo con la nostra filosofia: salvezza tranquilla lanciando qualche giovane. Ce la giocheremo fino alla fine sperando magari di arrivare ai playoff. Se l’intensità è quella di oggi non ci poniamo limiti».