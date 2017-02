Bordin fuori rosa, Zecchini azzurrino

Claudio Bordin

Nell’ennesima giornata complicata dal punto di vista societario, che ha registrato l’intervento della maggioranza formata da Taddeo e Basile (QUI l’articolo), in casa Varese Calcio ci sono anche novità provenienti dal terreno di gioco.

BORDIN FUORI ROSA

La prima notizia riguarda la squadra senior ed era prevedibile: il portiere Claudio Bordin, titolare lo scorso anno in Eccellenza, è stato messo fuori rosa in seguito ai fatti di domenica pomeriggio. L’estremo difensore, tornato in campo a Pinerolo per sostituire l’espulso Pissardo, era stato escluso dall’undici titolare da Baiano, che aveva preferito schierare Grillo anche per ragioni regolamentari (quest’ultimo è un “under”). Alla lettura della formazione in spogliatoio, Bordin ha lasciato lo stadio arrabbiato. Oggi il verdetto in questo comunicato:

«Varese Calcio comunica di aver dsposto l’esclusione dall’attività agonistica della prima squadra del proprio tesserato Claudio Bordin, in conseguenza dell’episodio verificatosi prima della partita Varese-Caronnese di domenica scorsa, il giocatore è quindi da considerarsi fuori rosa».

ZECCHINI AZZURRINO

Nuova convocazione invece, per una rappresentativa nazionale, per Andrea Zecchini. Il giovane biancorosso è stato convocato dal c.t. della nazionale Dilettanti under 17 che prenderà parte dal 5 al 14 marzo al Torneo di Arco di Trento, da anni uno dei più interessanti del panorama giovanile italiano, e non solo.