Bpm Sport, via al ritorno: a Busto c’è l’Acquachiara

mastini busto arsizio

La Serie A1 di pallanuoto è giunta al suo giro di boa: domani – sabato 4, ore 18 – inizia il girone di ritorno e la BPM Sport Management riprende il proprio cammino ospitando l’Acquachiara Napoli, formazione sponsorizzata da due marchi radicati anche a Busto, Carpisa e Yamamay.

I “Mastini” di coach Baldineti, terzi in classifica alle spalle dell’imbattuta Recco e di Brescia, hanno collezionato il doppio dei punti dei rivali (31 a 15) e all’andata si imposero per 9-3 in Campania, con reti da sette giocatori diversi. Non un buon motivo, comunque, per prendere le cose alla leggera come spiega il coach bustocco: «Queste sono le classiche partite dove dipenderà molto da noi e dall’approccio alla gara. L’Acquachiara è una squadra che ha 6-7 giocatori di ottimo livello a partire da Lapenna Krapic, Kupic e Steardo, oltre a giovani di valore. Sarà compito nostro fare la partita».

La Bpm Sport Management sarà al completo, visto che anche Jelaca è stato recuperato dopo aver assorbito una fastidiosa infiammazione alla spalla. Tre gli ex di turno: Luongo, Valentino e Petkovic. E proprio Stefano Luongo (nella foto Brunorosaphoto) presenta gli avversari della Bpm: «Rispetto allo scorso anno l’Acquachiara è cambiata molto. Pino Porzio, che considero uno dei migliori allenatori in circolazione, punta molto sul collettivo e sul gioco di squadra,un aspetto da non sottovalutare. Da parte nostra dobbiamo continuare a giocare come fatto nelle scorse settimane anche perché vogliamo mantenere l’imbattibilità alle Piscine Manara».