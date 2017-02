Brucia una macchina, evacuate cento persone

Pompieri Lugano

Mattinata complicata a Massagno, nel Luganese, a causa di un incendio scoppiato in un parcheggio in via Besso.

Le fiamme si sono sviluppate verso le 9.30 in un parcheggio sotterraneo. A prendere fuoco, per cause che l’inchiesta della Polizia cantonale dovrà stabilire, una vettura da cui si è subito sviluppato un fumo denso che ha invaso in breve tempo il sotterraneo ma anche negozi e appartamenti.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano, della Polizia Ceresio Nord, i pompieri di Lugano (con 11 veicoli e 27 uomini), che in breve tempo hanno domato le fiamme, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

A causa del denso fumo sprigionatosi dal rogo un centinaio di persone sono state evacuate da esercizi commerciali e appartamenti vicini al parcheggio sotterraneo, che per tutta la mattinata non sono stati agibili. Non si lamentano fortunatamente feriti né intossicati.