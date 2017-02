Brunori Sas, i concerti del 2017

Brunori Sas

Brunori Sas torna sul palco con “A casa tutto bene tour”, il viaggio musicale di 18 tappe nei più importanti club e teatri d’Italia che ha debuttato all’Estragon di Bologna con due straordinarie date da tutto esaurito ed è già un successo in prevendita con 9 date sold out e 2 raddoppi.

Un live rinnovato, energico, rock, che nasce proprio per dare il massimo nei club – “L’idea è, da una parte, di rendere il disco per come l’abbiamo suonato perché amo e rispetto la produzione e il suono di questo lavoro, dall’altra, di restituire un certo tipo di energia che è propria e si adatta perfettamente all’atmosfera del club” – racconta Brunori.

Uno vero e proprio spettacolo che non tralascerà i brani storici del cantautore, portando sul palco il nuovo impianto sonoro di “A casa tutto bene”, il quarto album di inediti di Brunori Sas, uscito per Picicca dischi, che ha debuttato sul podio della classifica Fimi dei dischi più venduti.

Durante il live si alterneranno momenti di puro divertimento ad altri più intimi e riflessivi. L’allestimento luci è curato da Francesco Trambaioli, che ha già lavorato, tra gli altri, con Ludovico Einaudi e Vinicio Capossela.

Brunori sarà accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni), Lucia Sagretti (violino).

Il tour è organizzato e prodotto da Picicca.

A casa tutto bene Tour

24 febbraio 2017 – Udine (Pala Mostre) – DATA ZERO SOLD OUT

25 febbraio 2017 – Bologna (Estragon) – SOLD OUT

26 febbraio 2017 – Bologna (Estragon) – SOLD OUT

2 marzo 2017 – Milano (Alcatraz) – SOLD OUT

3 marzo 2017 – Treviso (New Age)

9 marzo 2017 – Torino (Teatro Concordia) – SOLD OUT

16 marzo 2017 – Cesena (Teatro Verdi)

17 marzo 2017 – Firenze (Obihall) – SOLD OUT

18 marzo 2017 – Napoli (Casa della Musica)

24 marzo 2017 – Grottammare AP (Container)

25 marzo 2017 – Perugia (Afterlife)

29 marzo 2017 – Cosenza (Teatro Rendano) – SOLD OUT

30 marzo 2017 – Cosenza (Teatro Rendano) – SOLD OUT

31 marzo 2017 – Bari (Demodè)

1 aprile 2017 – Roma (Atlantico) – SOLD OUT

6 aprile 2017 – Palermo (Teatro Golden)

8 aprile 2017 – Catania (MA)

24 aprile 2017 – Genova (Supernova Festival)