Brutto e nuvole, poi arriva il sole

Clara Comolli

“Continua l’afflusso di masse d’aria umida e mite verso la regione Padano-Alpina. Molte nuvole oggi e domani mattina con possibilità di deboli precipitazioni. In seguito graduale aumento della pressione atmosferica e giornate soleggiate e asciutte”.

Questa è la situazione meteo fotografata oggi, 13 febbraio, dal Centro Geofisico Prealpino.

Le previsioni, per i prossimi giorni, parlano di instabilità ancora per oggi e domani, ma di bel tempo che arriverà mercoledì.

Oggi nuvolosità irregolare più estesa a Ovest al mattino e nel pomeriggio. In serata coperto ovunque con possibili pioviggini su Piemonte, Varesotto e Alto Milanese. Nevischio oltre 1000m. Temperature in lieve aumento.

Domani, martedì nuvoloso nella notte e al mattino con residue e deboli precipitazioni. Poi soleggiato e asciutto. In serata sereno su tutta la regione. Temperature massime in lieve aumento.

Le previsioni per mercoledì: ben soleggiato e asciutto. Temperature oltre la media del periodo con massime spesso oltre 10°C.

Idem per giovedì: ben soleggiato su tutta la regione. Asciutto. Mite per il periodo.