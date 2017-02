bullismo ragazze

Il bullismo dai banchi di scuola ai social network: escalation della violenza. E’ questo il tema di tre interessanti incontri organizzati dal Piano di Zona ambito territoriale di Azzate. Gli incontri sono rivolti a genitori, insegnanti, educatori, amministratori.

Tre incontri sul bullismo: dove e quando

Martedì 14 marzo – ore 21 – a Morazzone Via XXVI Agosto 6 – Sala Mazzucchelli (vicino alla Biblioteca) si parlerà di Bullismo e cyberbullismo: un’analisi del fenomeno.

Relatrice: la dottoressa Francesca Carini Psicologa, Consulente Amico Fragile Onlus – Varese, Professore a contratto di Psicologia Generale, Università degli Studi dell’Insubria (A.A. 2016-’17)

Discussant: Psicologa dottoressa Chiara Odobez – progetto Delfino AscoltaGiovani

Martedì 21 marzo – ore 21 – Sumirago via S. Lorenzo 21 – Sala degli Stemmi presso il Comune si tratterà di Bullismo e cyberbullismo: il mondo sommerso.

Relatrice: dottoressa Cristina Mastronardi Psicologa Psicoterapeuta, Consulente Amico Fragile Onlus – Varese, Associazione EMDR Italia

Discussant: Psicologo dottor Paolo Arru – progetto Delfino AscoltaGiovani

Martedì 4 aprile – ore 21 – Casale Litta Via Gramsci 12 – Villadosia – Sala polivalente (ex scuole): “Mi conoscono ma non mi riconoscono”: l’empatia e le reazioni più comuni dei singoli e del gruppo nel bullismo.

Relatrice: dottoressa Stefania Sacchezin Psicologa, Consulente Amico Fragile Onlus – Varese, formatrice specializzata in Psicotraumatologia

Discussant: Psicologa dottoressa Anna Fezzardi – progetto Delfino AscoltaGiovani.

Il progetto “Delfino AscoltaGiovani”, voluto dai sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Azzate, è finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile. E’ un servizio di ascolto, consulenza e supporto psicologico che ha l’intento di offrire un aiuto concreto, vicino, di facile accesso e riservato. Sono stati attivati tre sportelli di counselling psicopedagogico rivolti ai ragazzi, ai giovani e ai genitori che si trovano ad affrontare i problemi dell’adolescenza. Gli sportelli sono gestiti da professionisti laureati in psicologia con alto livello di professionalità e competenza nel settore.

