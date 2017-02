Busto ricorda le sofferenze dei giuliani e dalmati

La città ricorda la grande accoglienza che fu data a coloro che fuggirono dall'Istria e dalla Dalmazia finite sotto il regime jugoslavo che uccide migliaia di italiani gettandoli nelle cavità carsiche

Busto Arsizio ha ricordato questa mattina, venerdì, i martiri delle Foibe e le migliaia di giuliani e dalmati che furono costretti a lasciare le loro terre di Istria e Dalmazia a causa della persecuzione attuata dal regime jugoslavo proprio lì dove tanti di loro vennero accolti negli anni del grande esodo, i palazzi del villaggio Giuliani e Dalmati di Borsano.

Molte le autorità presenti in piazza don Emerico Ceci, davanti alla statua di San Biagio, a partire dal sindaco Emanuele Antonelli, il Prefetto di Varese Giorgio Zanzi, il presidente del consiglio comunale Valerio Mariani, la senatrice Laura Bignami insieme al marito (ex-consigliere comunale) Giampaolo Sablich, gli assessori Miriam Arabini e Max Rogora e il parroco di Borsano.

La città ricorda la grande accoglienza che fu data a coloro che fuggirono dall'Istria e dalla Dalmazia finite sotto il regime jugoslavo che uccide migliaia di italiani gettandoli nelle cavità carsiche

Poche e sentite parole sotto una pioggia gelata mista a neve hanno ravvivato il ricordo di quanti persero la vita nelle cavità carsiche di quelle terre contese tra due popoli che non seppero convivere in pace, fianco a fianco: «Siamo qui a ricordare una delle pagine più cupe della nostra storia, per lungo tempo rimasta avvolta nel silenzio – ha detto il sindaco – Borsano e Busto Arsizio seppero accogliere come fece don Emerico Ceci, insegnante di origini istriane che si prodigò moltissimo per questi italiani».

Oggi quei palazzi non ospitano più solo istriani e dalmati, molti sono morti ma qualcuno ci vive ancora e questa mattina ha sfidato il freddo e la neve per essere presente fisicamente a ricordare, tra queste c’era anche Bruna Paoli (leggi la sua storia) che vive in questi palazzi da 50 anni.

