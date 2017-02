Caduta massi, chiusa via del Ceppo al Sacro Monte

Caricamento temporaneo per contributo cf95vw3n0x

Chiuso, al Sacro Monte, un tratto di via del Ceppo. (Foto di repertorio)

Nella notte fra giovedì e venerdì, in corrispondenza con l’accesso al cimitero, si è verificato il distacco di alcuni massi dalla parete rocciosa. I detriti hanno occupato la carreggiata che è stata immediatamente chiusa e messa in sicurezza.

Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, il tratto di strada di via del Ceppo, tra l’accesso al cimitero e il Mosè, sarà chiuso sia per i pedoni che per gli autoveicoli. Sul luogo si stanno compiendo i sopralluoghi da parte dei tecnici che dovranno valutare l’entità dell’intervento da effettuare.

Fino a quando il tratto di strada non verrà messo in sicurezza e riaperto si consiglia di lasciare l’auto in piazzale Pogliaghi e proseguire a piedi lungo via Sommaruga per accedere al borgo. Domenica sarà in funzione anche la funicolare.