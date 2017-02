Caja elogia il gruppo: «Partita di grande dedizione»

Openjobmetis - The Flexx Pistoia 75-70

La Openjobmetis torna alla vittoria, battendo al PalA2a la The Flexx Pistoia per 75-70. Al termine della gara il coach della Pallacanestro Varese Attilio Caja sottolinea l’importanza di questa vittoria: «Ovviamente siamo molto felici del risultato e della vittoria. Giocare di lunedì ci aveva messo molta pressione, giocare dopo gli altri sapevamo che la posta in palio era pesante».

«Questo aspetto – continua Caja – non ci ha permesso di avere buone percentuali, ma la squadra ha fatto una partita difensivamente importante e per questo faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi che hanno fatto un ottimo lavoro di squadra, tenendo gli attaccanti di Pistoia a pochi punti. Anche a rimbalzo abbiamo fatto molto bene. Ora dobbiamo continuare e andare avanti con maggiore fiducia. Anche questa sera il pubblico ha capito il momento ed è stato d’aiuto sospingendoci sempre. Questo è molto importante anche per il nostro campionato e per questo li ringrazio. Bulleri sappiamo che per qualche minuto può essere importante e se riprende la migliore condizione è un’arma in più che abbiamo. La panchina oggi ha dato il suo contributo».

L’allenatore di Pistoia Vincenzo Esposito non è contento della prestazione dei suoi giocatori, soprattutto nella prima metà della gara: «Abbiamo iniziato adeguandoci al ritmo e all’intensità di Varese e non dovevamo farlo: volevo maggiore energia. Nel terzo e quarto quarto abbiamo aumentato l’intensità, ma ancora troppo poco per pensare di vincere una gara fuori casa. Purtroppo dopo 5 mesi ho ancora giocatori che non hanno capito come si gioca in trasferta. Così diventa tutto complicato, non siamo una squadra di grande talento offensivo e quindi il nostro attacco deve partire da una difesa aggressiva. Concedere a Varese più volte di allungare non ci ha permesso di rientrare definitivamente in gara. Sono parzialmente soddisfatto degli ultimi due quarti, ma nei primi non siamo stati sufficienti».