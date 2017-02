Caja: «Milano ha dovuto fare una gran partita per batterci»

Openjobmetis - Ea7 Milano 82-98

La Openjobmetis perde al PalA2a 82-98 il derby contro l’Ea7 Milano. Al termine della sfida, in sala stampa, sono diversi gli animi dei protagonisti di questa sfida.

Per la Pallacanestro Varese, coach Attilio Caja dà i giusti meriti agli avversari e si dice soddisfatto della prestazione dei suoi: «La prima considerazione è che sono rammaricato per lo scarto finale, non rende giustizia alla nostra partita, che potevamo chiudere sotto i dieci punti. Abbiamo fatto tante cose positive e Milano ha dovuto fare una grande partita per batterci. I meriti di Milano sono superiori ai nostri demeriti. I dati della gara testimoniano la grande energia che abbiamo messo in campo. Non ci hanno aiutato le percentuali al tiro. Grande orgoglio di come la mia squadra ha giocato e complimenti anche al pubblico; peccato non aver regalato ai tifosi una vittoria».

Per Milano invece l’allenatore Jasmin Repesa spiega come è nata la vittoria: «Quando si gioca il derby ogni volta ci sono pericoli, come si dice: non ci sono favoriti, e così è stato anche stasera. Varese è cresciuta tanto e mi aspettavo una partenza così: sporca e cattiva. All’inizio qualcuno dei nostri piangeva, poi abbiamo difeso meglio, giocando una bella pallacanestro e il secondo quarto è stato positivo per noi. Anche nel terzo quarto siamo stati troppo molli, ma ho trovato la chimica di giocatori che volevano dare tutto in campo e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Non è importante il nome, ma la squadra».