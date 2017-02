Cambia la presidenza del Legnano: Paolillo lascia a Cappelletti

legnano calcio

Questa sera, martedì 7 febbraio, al “Mari” il Legnano ospiterà la Bustese per un derby che avrà molti aspetti d’interesse. Oltre ai punti in palio per la lotta salvezza, sarà l’ultima gara dei lilla sotto la proprietà dei Paolillo, dopo le dimissioni del patron Gaetano e della figlia Vanessa, che lasciano il club di via Pisacane dopo due anni.

Da giovedì 9 febbraio, di fatti, il nuovo presidente della società lilla sarà l’ex calciatore Gigi Cappelletti, che al “Mari” chiuse la sua carriera giocando dal 1982 al 1986, conquistando una promozione dalla C2 alla C1.

Nel recente passato Cappelletti è stato direttore generale al Como.

«Lascio il Legnano – ha spiegato Gaetano Paolillo nella conferenza stampa di addio – a un caro amico con il quale ho vestito questa maglia. Sono contento di passare il testimone a Cappelletti, persona di cui mi fido. Martedì sera sarà la mia ultima presenza al “Mari”, poi non so se rimetterà più piede in questo stadio, ma voglio salutare i giocatori e ringraziarli per quanto fatto. Siamo arrivati in una società allo sbando e andiamo via con un po’ di rammarico ma dopo tanto lavoro per abbellire la struttura e consolidare la società. Ringrazio tutti, da chi mi ha insultato a chi mi ha sostenuto».