Il camion della Polizia contro il cyberbullismo in piazza a Busto

Foto varie

Domenica 5 febbraio, da piazza Montecitorio a Roma, ha preso avvio la IV edizione della più importante e imponente campagna educativa itinerante della Polizia di Stato sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell’adescamento online e sull’importanza della sicurezza della privacy, realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Patrocinio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori.

Il truck sosterà in 47 città sul territorio nazionale ed europeo e si fermerà a Busto Arsizio il prossimo 17 febbraio, per una giornata intera dedicata all’educazione all’uso responsabile del web. Nei giorni antecedenti tale data saranno fornite ulteriori informazioni e dettagli riguardanti l’evento a cui i giornalisti sono invitati a partecipare.