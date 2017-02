Candelora: brutto tempo, festa ridotta

candelora casbeno

Viste le previsioni metereologiche per domenica 5, gli organizzatori comunicano alcune variazioni del programma della Festa della Candelora 2017: più precisamente, quello religioso non subirà variazioni, mentre il programma ricreativo sarà ridotto.

MA LA BENEDIZIONE DELLE GESTANTI RESTA

Innanzitutto, va chiarita la cosa più importante: la benedizione delle gestanti, prevista per le 14.30 al santuario della Schirannetta, resta.

Come restano le bancarelle dalle 10 in poi. Confermata la messa delle 11. Il banco gastronomico ci sarà, dalle 12, ma in forma ridotta. Alle 14.00 Preghiera Mariana e bacio della Reliquia, nonchè rito della “Benedizione delle gestanti”. A mancare quindi, in particolare, l’intrattenimento pomeridiano che avrebbe dovuto svolgersi tra le vie di Casbeno.

Il ricavato della Festa sarà devoluto a favore della Scuola Materna Divina Provvidenza e per eventuali opere di manutenzione all’interno del Santuario.