Cantiere all’uscita dell’A8, tutti in coda

coda notte autostrada

“L’imbuto” all’uscita dell’A8 regala un sabato (pomeriggio e sera) di lunghe code a chi si è messo in auto verso e da Varese. Colpa del cantiere “per lavori improrgabili” che Anas ha comunicato d’urgenza nei giorni scorsi e che riguarda il ponte alla rampa del primo svincolo (via Gasparotto in uscita). Gli avvisi diramati sui giornali e nei notiziari (vedi qui) non sono però bastati a evitare le code di chi si è avventurato sul cosiddetto “raccordo A8″ che entra direttamente in centro città.

(foto d’archivio)

Il cantiere si trova tra il km 2+150 e il km 2+350, vale a dire all’altezza del ponte di via Gasparotto: l’ordinanza di Anas per lavori è valida fino al 10 marzo. L’ingresso a Varese è un punto delicato, dove già in condizioni normali si registrano incolonnamenti: anche il ponte storico dell’autostrada sopra via Gasparotto è già stato oggetto di piccoli crolli e di lavori in emergenza nel 2015 (vedi qui) e nel 2016 (qui).

Se volete evitare la coda, potete utilizzare in alternativa le uscite Gazzada (direzione Ponte di Vedano-Tangenziale-Valganna-valico di Gaggiolo) o Buguggiate (accesso alla zona Ovest della città dal lago). Dall’uscita Castronno si può anche seguire la Statale con accesso alla città da via Gasparotto.

I disagi sul raccordo in uscita sono segnalati anche sui pannelli luminosi, anche se il riferimento alla Strada Statale 707 non è proprio chiarissimo per l’automobilista in transito: