Capisci il tuo bambino?

Dopo quasi trent’anni di successo negli USA e in altri 40 paesi, arriva in Italia Baby Signs l’originale programma di comunicazione gestuale per bambini da zero a 18/24 mesi per esprimere bisogni, desideri stati d’animo e interessi.

L’associazione Mamme in Cerchio organizza un workshop per genitori sabato 18 febbraio alle ore le 15:30 (prenotazione obbligatoria). L’incontro si svolgerà in via Volta 40 ad Azzate, nella sede dell’associazione mamme in cerchio.

Per informazioni ed iscrizioni Roberta Ascari, istruttore certificato Baby Signs.

roberta.ascari@gmail.com

3490728041