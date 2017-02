Cardano premia gli studenti migliori

libri apertura scuola

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale conferisce 20 borse di studio agli Studenti Cardanesi per i risultati da loro ottenuti durante lo scorso anno scolastico. Otto destinate alle Scuole Secondarie di 1°, otto per le Secondarie di 2° e quattro per gli universitari (di cui una dedicata agli universitari lavoratori) per un totale di 11360€ stanziati.

«Ogni anno – spiega l’assessore all’istruzione Andrea Franzioni – si sceglie un Cardanese emerito alla cui memoria intitolare le Borse di Studio; quest’anno la scelta è stata su Antonio Francescato, artista e maestro d’arte specializzato, tra le tante opere, sulle icone russe. Tanto che molte delle sue icone sono state donate ed esposte nelle nostre Parrocchie o nella sede della Pro Loco e alcuni concittadini vicini ad Antonio si stanno operando per creare una pubblicazione delle sue opere».

Le borse di studio saranno consegnate oggi, giovedì 16 febbraio, alle 18.30, alla Sala Consiliare “S.Pertini”, alla presenza delle famiglie, dei Consiglieri Comunali e della cittadinanza: venti borse di studio oltre a due premi speciali “fuori concorso” a Nadia Frosi, per i lunghi anni di onorato servizio in Municipio e a Nicolò Saladin, giovanissimo campione categoria “Adult Male Solos Latino Show” al World Championship 2016 a San Pietroburgo (che farà anche una “performance” di apertura).

«Le più sincere congratulazioni con gli studenti vincitori delle Borse di Studio augurandoci che il contributo sia di aiuto alla loro crescita formativa».