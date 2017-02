personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Cardiologie aperte con l’ospedale Galmarini e l’istituto Maugeri. L’appuntamento è in programma per domenica 19 febbraio in Villa Truffini, dalle 10 alle 12.30. Oltre all’incontro pubblico con dottori ed esperti, sarà dato largo spazio alla discussione interattiva. Grazie alla presenza di infermieri sarà inoltre possibile controllare pressione arteriosa ed elettrocardiogramma, nonché calcolare il rischio cardiovascolare globale di ciascuno.

L’iniziativa rientra nella manifestazione Nazionale “Campagna per il Tuo Cuore”, sensibilizzazione alle Patologie Cardiovascolari. Nella foto i moderatori dell’incontro e gli ospiti.