Festa di Carnevale nei giardini di Villa Bianchi

Carnevale

Sabato 25 febbraio a Induno Olona è in programma la festa di Carnevale, che si terrà nei giardini di Villa Bianchi.

L’appuntamento è a partire dalle 15. Ci saranno giochi e animazione per i bambini, cioccolata e chiacchiere per tutti. Non mancherà il concorso per la mascherina più bella.

Organizzano la festa l’Amministrazione comunale e la Proloco di Induno Olona.