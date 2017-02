Il Carnevale Ceresino festeggia i 40 anni

Carnevale Porto Ceresio

Grande attesa a Porto Ceresio per il Carnevale Ceresino, che quest’anno festeggia la 40esima edizione.

La sfilata, in programma domenica 26 febbraio, sarà preceduta dalla 23esima edizione del Carnevale dei Bambini.

L’appuntamento per i più piccoli è sabato 25 alle 15 alla Palestra comunale, per una festa con intrattenimento, giochi con un animatore e merenda per tutti i bambini. L’ingresso è libero per tutti, con una raccomandazione: all’interno della palestra sono permesse solo stelle filanti.

Domenica 26 febbraio la grande sfilata, con i carri che partiranno alle 14 da via degli Alpini. Il corteo farà il giro del paese con una sosta in piazza Bossi per la presentazione di carri e gruppi.