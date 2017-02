Foto di Fabio Calanca

Tutto come da tradizione: anche quest’anno la Famiglia Bosina organizza i principali eventi per il Carnevale varesino.

E, come da tradizione, cominceranno sabato 25 febbraio quando, alle 15, il Re Bosino arriverà alla stazione delle Ferrovie Nord Milano ed in corteo si recherà in Comune a ritirare le chiavi della città, che terrà per tutto il periodo del Carnevale: la sfilata sarà dalla stazione al Palazzo Estense con il Re Bosino e le Autorità, accompagnati da auto d’epoca e bambini con auto elettriche e per una migliore riuscita dell’evento la Famiglia Bosina prega i genitori con bambini con auto elettrica di partecipare al corteo.

Il corteo dalla stazione percorrerà via Morosini, Piazza XX Settembre, via Vittorio Veneto, Corso Moro, Piazza Monte Grappa, Corso Matteotti fino a piazza Carducci, dove il Re Bosino terrà il suo abituale discorso in dialetto sull’attualità e la vita della città- Il corteo riprenderà attraverso via Marcobi fino a giungere in Municipio, dove il Sindaco consegnerà le chiavi al Re Bosino nella Sala dei Matrimoni.

Giovedì 2 marzo ci sarà animazione in due punti speciali per i bambini: alle 13,45 con il Clown Pallina doni e dolci all’Istituto Anaconda di via Rainoldi ed alle 15,30 alla Pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese con il Magico Max.

Venerdì 3 marzo alle 14 al Collegio De Filippi ci sarà l’assegnazione del premio “Mascherina Famiglia Bosina” alle tre maschere ed ai tre gruppi mascherati migliori, con festa, dolci ed animazione con Clown Pallina e Magico Max.

Il clou sarà come sempre sabato 4 marzo, quando ci sarà la chiusura del Carnevale con sfilata dei carri e dei gruppi mascherati a ritmo di samba-batucada in compagnia degli Unidos Da Forteza per le strade di Varese. Alle 16,30 in Piazza Repubblica ci saranno danze brasiliane, la premiazione dei carri e dei gruppi, e il discorso conclusivo del Re Bosino.

Intorno banchi gastronomici, distribuzione di vin Brulè e di zucchero filato per i bambini. In caso di maltempo la sfilata si svolgerà sabato 11 marzo.