Carnevale Bosino: cosa succede, in diretta

Tra poco il sindaco Galimberti va in vacanza: sabato pomeriggio consegnerà nelle mani del Re Bosino le chiavi della città e ha promesso che fin quando gliele riconsegneranno, dopo la grande sfilata dei carri di sabato 4, «Sarà vacanza vera», tant’è che ha consegnato ai rappresentanti della famiglia bosina l’agenda di tutto quello che avranno da fare settimana prossima.

Sta per arrivare, del resto, il Carnevale Bosino: e le iniziative dell’edizione 2017, che si protrarranno da sabato 25 febbraio a sabato 4 marzo, stanno tra una tradizione che si protrae e e novitàdi ogni anno.

LA SFILATA: MENO CARRI, PIU’ QUALITA’

Di tutte le iniziative della settiana, quella più attesa è la sfilata dei carri: che si terrà sabato 4 marzo a partire dalle 14.30 nelle vie del centro. A partecipare, un po’ meno carri del solito «Sono 12, con 7 gruppi a supporto – spiega il Regiù Broggini – ma, a parte il fatto che il minor numero dipende molto dal fatto che, se prima partecipavano i singoli oratori ora partecipano intere unità pastorali. C’è da dire che alcuni di loro hanno mesi e mesi di preparazione e sfilano anche in altri carnevali. Attendiamo quindi una qualità molto alta».

La settimana ha però molti eventi, spiegati nel video in diretta, dal sindaco Davide Galimberti, sindaco di Varese, da Luca Broggini, Regiù della famiglia bosina, e da Cristina Iotti, consigliere dell’associazione che organizza il clou della festa. Il primo appuntamento, a cui tutti sono invitati, è l’arrivo del re Bosino, alle 15 di sabato 25 alla stazione nord: con tanto di corteo iniziale fino al Comune, e primo discorso del re Bosino in piazza Carducci. «Era antica tradizione che il re Bosino arrivasse da Malnate con il treno, e poi proseguisse in corteo a piedi – spiega la maschera ufficiale di Varese, Pin Girometta.- e per questo, anche se il Re non arriva in treno, anche quest’anno il corteo partirà da li».

IL VIDEO DELLA DIRETTA