Carnevale bustese, la città si prepara alla sfilata

Carnevale Busto Arsizio

Torna come ogni anno l’appuntamento con il Carnevale bustese, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e la Famiglia Sinaghina e con la partecipazione di numerose associazioni e scuole del territorio.

Questo il programma.

Domenica 26 febbraio alle 11 in piazza San Giovanni (in caso di maltempo al museo del Tessile) il sindaco Antonelli consegnerà le chiavi della Città al Tarlisu e alla Bumbasina, le tradizionali maschere bustocche. Sarà anche l’occasione per il “battesimo” della figlia dei due personaggi con il nome di Tarlisina, scelto dai tantissimi cittadini che hanno partecipato dal concorso proposto lo scorso Carnevale;

Giovedì 2 marzo e venerdì 3 marzo dalle 15 alle 18 le sale del museo del Tessile ospiteranno laboratori e giochi per bambini dal titolo “Atelier delle maschere” e “Giù la maschera!”.

Sabato 4 marzo per le vie del centro si svolgerà la tradizionale sfilata dei carri allegorici: la partenza è prevista per le ore 14.30 da corso Europa.

Protagonisti saranno come sempre il carro del Tarlisu e quello della Bumbasina, oltre ai carri delle associazioni e degli oratori e ai gruppi mascherati che seguiranno il corteo a piedi.

Nei prossimi giorni i dettagli delle iniziative