Carnevale a Malnate: Piedino d’Oro e i “colori del Mondo”

Le foto di Malnate

Doppio appuntamento per festeggiare il carnevale a Malnate.

Si comincia domenica 26 febbraio alle ore 15.00 con l’edizione 2017 del Piedino d’Oro, il festival canoro riservato ai più piccoli. Tutti in maschera, ovviamente per l’appuntamento all’Oratorio malnatese.

Sabato 4 marzo dalle ore 14.30 ci sarà la manifestazione in maschera, al motto di “Esplosione di colori in piazza”. Non sarà una vera e propria sfilata, ma l’evento si terrà tra piazza delle Tessitrici e il parcheggio di via Garibaldi.

L’apertura della festa sarà a cura del Corpo Filarmonico Cittadino, mentre per tutto il pomeriggio ci saranno intrattenimenti con gonfiabili e giochi per bambini, musica dal vivo con il gruppo “I Karman’s” e una merenda offerta dall’Associazione Genitori Malnate e dal Gruppo Alpini.

L’iniziativa, organizzata anche dall’associazione Pre Njmegen e con il patrocinio del Comune di Malnate, terminerà alle ore 18.30.

L’EVENTO DEL PIEDINO D’ORO

L’EVENTO DEL CARNEVALE