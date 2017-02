Carnevale, schiuma vietata, multe fino a 500 euro

Foto varie

Troppi ragazzacci che sporcano muri, rovinano vestiti e soprattutto possono provocare danni agli occhi con una moda da decenni entrata prepotentemente nel carnevale: quella delle bombolette di schiuma da barba.

Basta una modifica al tappino in plastica ed ecco che il getto può arrivare a metri di distanza approfittando della pressione.

Per questo il comune di Gavirate è corso ai ripari, e con un’ordinanza del sindaco dello scorso 15 febbraio ha proibito l’uso improprio della schiuma per tutto il periodo dei festeggiamenti, dal 26 febbraio fino al 4 marzo.

L’unica deroga, è per le bombolette che spruzzano le cosiddette “stelle filanti”, cioè delle strisce in materiale sintetico che non sporcano più di coriandoli e stelle filanti in carta.

Perché questa ordinanza? Le motivazioni sono scritte nelle prime righe del testo: “Spray, o altri tipi schiume sporcano strade, muri, autoveicoli e capi di vestiario di altri cittadini“ e questi comportamenti potrebbero “comportare potenziali danni a beni pubblici e privati e che l’inalazione di prodotti spray od il loro contatto con gli occhi può recare molestia e provocare disturbi alle numerose persone presenti alla manifestazione carnevalesca in programma il giorno 26 febbraio 2017″.

I trasgressori sono avvisati; per loro l’ordinanza parla chiaro: “La violazione comporterà,ove il fatto non costituisca reato, una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro”. La polizia locale sarà schierata per far valere la decisione del sindaco.