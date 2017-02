Carnevale, un business per 250 imprese varesine

Assaggio di carnevale per Busto Arsizio con la sfilata dei carri organizzata dall'oratorio del rione con la collaborazione dell'associazione Granelli e il Club Boschessa

Dolci, vestiti, coriandoli. E’ la macchina del carnevale che in tutta Italia rigurda 26.000 imprese. Il dato emerge da un’analisi della Camera di Commercio di Milano secondo cui in Lombardia sono complessivamente interessate 3.000 imprese.

Di queste il 39% si trova a Milano (1.234 imprese), seguita da Brescia (344) e Bergamo (311). Vengono poi Monza e Varese con oltre 246. In Lombardia il comparto principale per numero di imprese è quello del commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (1.921 imprese), seguito da commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (480), discoteche, sale da ballo night-club (414) e commercio al dettaglio di torte e dolci (362).

Per Varese si parla di 29 imprese legate al settore del commercio di dolci, 142 per quelle che vendono articoli di cartoleria e 55 impegnate nel settore di giochi e giocattoli. Il divertimento notturno con feste in discoteche, sale da ballo e night club coinvolge invece 20 esercizi commerciali. Ecco i dati di tutte le imprese lombarde legate al carnevale