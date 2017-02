Caronnese all’esame Inveruno. Varesina e Legnano in casa

Le foto della Caronnese

I punti iniziano a valere doppio e domenica 5 febbraio (ore 14.30) il quinto turno di ritorno del Girone A di Serie D offre alle squadre varesotte tre sfide interne. La Caronnese ospiterà l’Inveruno, la Varesina il Gozzano mentre il Legnano se la vedrà contro la Bustese.

CARONNESE – INVERUNO: La Caronnese è ancora la capolista del girone, ma non può più permettersi distrazioni come avvenuto a Carate Brianza, dove i rossoblu sono stati raggiunti sull’1-1 in pieno recupero. Corno e compagni non avranno un compito facile contro un Inveruno in buona forma, ma scottato dall’ultima sconfitta interna contro il Bra. Alle spalle della Caronnese Chieri, Cuneo e Varese sono pronti ad approfittare di un passo falso.

VARESINA – GOZZANO: La Varesina è riuscita a sbloccare la classifica dopo un lungo periodo senza punti grazie al pareggio di una settimana fa contro la Pro Sesto. La squadra di mister Marco Spilli dovrò cercare di migliorare provando a strappare tre punti contro il Gozzano. A rafforzare la rosa rossoblu è arrivato in settimana l’attaccante toscano Diego Frugoli, classe 1995 che nella prima parte di stagione ha segnato 2 reti in 12 gare con la maglia del Valdinievole Montecatini.

LEGNANO – BUSTESE: Quasi un derby al “Mari”, sicuramente una sfida salvezza. Il Legnano ultimo in classifica ospita la Bustese penultima, ma gli animi sono opposti: mentre i lilla, ancora alle prese con la crisi societaria, arrivano dalla sconfitta 4-2 in casa del Chieri, la bustese ha il morale alto dopo la vittoria 4-2 contro il Pinerolo. Sicuramente i punti saranno pesanti e un pareggio potrebbe non servire a nessuno.

LA GIORNATA – Domenica 5 febbraio ore 14.30: Bra – Chieri; Caronnese – Inveruno; Casale – Folgore Caratese; Legnano – Bustese; OltrepoVoghera – Varese; Pinerolo – Borgosesia; Pro Sesto – Verbania; Pro Settimo – Cuneo; Varesina – Gozzano.

CLASSIFICA: Caronnese 42; Chieri 41; Cuneo, Varese 40; Borgosesia, Pro Sesto 35; Inveruno 33; Casale 31; Gozzano 29; Folgore Caratese, Bra 25; OltrepoVoghera 22; Verbania, Varesina, Pinerolo, Pro Settimo 20; Bustese 16; Legnano 14.