Caronnese, crollo clamoroso; Varesina pari thriller

Varese - Inveruno 4-5

CARONNESE – INVERUNO 2-4 (1-0)

Marcatori: Patrini (C ) al 35′ pt; Corno (C ) al 5′ st, Broggini (I) al 18′ st, Bosio (I) al 38′ st, Morao (I) al 43′ st, Chessa (I) al 47′ st

Ha dell’incredibile quello che è accaduto al “Comunale” di Caronno Pertusella, dove i padroni di casa hanno gettato alle ortiche un’occasione enorme per confermarsi in testa alla classifica. Intendiamoci: perdere con l’Inveruno è possibile, e lo sa bene anche il Varese, punito in casa da un pirotecnico 4-5 contro la squadra di Mazzoleni. Ma la Caronnese deve disperarsi, perché si è fatta rimontare due reti di vantaggio ed è letteralmente crollata sul rettilineo di arrivo, subendo tre reti nel finale e consegnando così a Varese e Cuneo la testa della classifica.

Fino al blackout era stato il solito copione a favore dei rossoblu: rete di Patrini nel cuore del primo tempo, raddoppio di Corno al 5′ della ripresa e risultato teoricamente in cassaforte. Se non che l’Inveruno è riuscito nell’accorciare con il centravanti Broggini, tarlando così le certezze dei padroni di casa. Poi, come detto, l’harakiri, con tre reti subite in otto minuti a cavallo del 45′: pareggio di Bosio, clamoroso sorpasso di Morao al 44′ e chiusura di Chessa in pieno recupero. Campionato che di nuovo cambia padroni, Inveruno che sta prendendo gusto a fare l’ammazzagrandi.

Caronnese: Gherardi, Sgarbi, Giudici A., Patrini, Rudi, Giudici L., Moleri, Galli, Mair, Corno, Parravicini. A disp: Del Frate, Bersanetti, Redaelli, Caputo, Cottarelli, Calì, Martino, Scaramuzza, Cominetti. All. Gaburro.

VARESINA – GOZZANO 2-2 (0-1)

Marcatori: Selvaggio (G) al 35′ pt; Vitulli (V) al 37′ st, Parisi (G) al 49′ st, Frugoli (V) su rig. al 50′ st.

Se a Caronno non ci si è annoiati, pure a Venegono Superiore gli spettatori hanno avuto di che emozionarsi nei 98 (!) minuti di gioco. Alla fine ne è scaturito un pareggio, 2-2, che ha lasciato a entrambe le contendenti un certo rammarico, con i rossoblu locali che hanno sì guadagnato un punto ma che speravano di tornare al successo dopo un periodo duro.

La Varesina ha fatto la partita per gran parte del primo tempo (palo di Cianni in avvio), però gli ospiti si sono dimostrati più concreti, andando a segno per primi con Selvaggio al 35′ e mettendo alle corde Di Caro e compagni nell’ultimo scorcio della prima frazione.

Nella ripresa i piemontesi sono sembrati in controllo e, anzi, a un certo punto hanno goduto dell’uomo in più per via del doppio giallo rimediato da Caso che ha lasciato in dieci la Varesina. Il momentaneo 1-1 quindi è stata una piacevole sorpresa per il pubblico di casa, che ha ringraziato Vitulli, da poco entrato. Il pari è resistito fino al recupero inoltrato, ma al 49′ la doccia gelata: punizione guadagnata dal Gozzano, battuta perfetta di Parisi e incredibile 1-2 apparso a tutti come l’ennesima beffa. Ma, con qualche scampolo di gara ancora da giocare, la Varesina si è buttata subito in attacco rimediando un rigore che Frugoli, freddissimo, ha realizzato battendo Signorini. Un pareggio agrodolce e forse non del tutto utile per la classifica, ma – insomma – poteva andare molto peggio.

Varesina: Gallino, Menga, Groppo, Caso, Cianni, Albizzati, Mira, Di Caro (Marzio), Castagna (Vitulli), Broggi (Frugoli), Anzano. A disp: Varesio, Allodi, Sala, La Marca, Oldrini, Mauri. All. Spilli.