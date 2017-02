Cartoline d’epoca per un viaggio nel tempo… in battello

Porto Ceresio - foto d'epoca

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio a caccia di cartoline e foto d’epoca per un interessante progetto della Società Navigazione Lago di Lugano che in occasione dei 170 anni di attività porterà i suoi passeggeri a spasso nel tempo.

“La Società luganese sta raccogliendo materiale storico – spiega Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio – che servirà per l’allestimento del Digital Book, un libro cartaceo ma interattivo, da leggere e da scoprire tramite un’App. Il contenuto riguarda la storia del lago e della navigazione vista dai Comuni ed è sicuramente utile ai fini di promozione del territorio lacuale. Ad ogni Comune è dedicato un capitolo”.

Il materiale raccolto servirà anche per un altro progetto, ancora più divertente: il Boatnow.

“Il Boatnow è un battello che viaggia nel tempo e permette di incrementare la visibilità delle realtà affacciate sul lago come Porto Ceresio, promuovendo le attrattive locali. Una volta che il battello lascia gli ormeggi e comincia a navigare sul Ceresio, si comincerà a viaggiare nel tempo: l’utente vedrà una ricostruzione temporale dell’area di molti anni fa, arricchita da informazioni. Ad esempio, il battello sta navigando nei pressi di Porto Ceresio e attraverso il finestrino si vedrà il paese di un tempo”.

Da qui l’appello dell’Amministrazione per promuovere al meglio Porto Ceresio: chiunque fosse in possesso di materiale fotografico e documenti vari, è invitato a trasmetterli a anag@comune.portoceresio.va.it o a portarli direttamente presso gli uffici comunali entro e non oltre il 31 marzo 2017.