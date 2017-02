Cassa Centrale Banca si candida a capogruppo delle Bcc

banca di credito cooperativo busto garolfo e buguggiate

Cassa Centrale Banca (Ccb) ha ufficializzato la propria candidatura alla Banca D’Italia e a tutte le Bcc per diventare la capogruppo del futuro Gruppo Bancario Cooperativo. Le lettere alle singole Bcc per richiedere l’adesione formale alla capogruppo partiranno il 10 febbraio prossimo con il termine del 31 marzo per concludere l’operazione.

In un comunicato i vertici di Ccb affermano che «tra i principi fondanti del Gruppo Bancario Cooperativo ci saranno un modello alternativo di fare banca che ponga al centro la BCC-CR come banca del territorio favorendone l’efficienza bancaria ed industriale, il bilanciamento di indirizzo e controllo tipici di una capogruppo con l’autonomia responsabile delle singole BCC-CR, la pianificazione strategica premiante per le BCC-CR più virtuose che garantisca nel contempo adeguate leve di enforcement per quelle meno performanti (cd. modello risk based)». (Fonte Ccb)

Nella sua comunicazione Ccb dice di aver raccolto «oltre 100 formali manifestazioni di interesse» e che «sono in corso contatti con un’altra ventina di Bcc-Cr che hanno espresso un orientamento favorevole e che stanno conducendo i propri approfondimenti per raggiungere una decisione in tal senso». Nelle prossime settimane verranno avviati i tavoli di confronto (Fonte Ccb)

SERVE UN MILIARDO DI EURO

La parte più critica è il raggiungimento della soglia di un miliardo di euro per patrimonializzare la holding come richiesto dalla normativa. Attualmente Ccb ha un patrimonio inferiore a 300 milioni di euro (bilancio 2015). «Sulla scorta di prudenziali simulazioni effettuate – prosegue il comunicato – frutto anche di confronti con le BCC-CR, non emergono criticità per il raggiungimento della soglia di un miliardo di euro fissata dalla normativa per ricoprire il ruolo di capogruppo». (Fonte Ccb)

STORIA E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO CCB

Il 28 febbraio 1974, le 133 casse rurali allora operanti in Trentino fondano la Cassa Centrale. Nel 2007 nasce il gruppo bancario Cassa Centrale Banca (Ccb) con DZ Bank nel ruolo di importante azionista (25%). Attualmente la Ccb è un gruppo composto dalla Centrale Finanziaria del Nord Est spa, dalla controllata diretta (68,607%) Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est spa e dalle controllate Centrale Credit & Real Estate Solutions srl e Centrale Soluzioni Immobiliari srl detenute indirettamente per il tramite di Cassa Centrale Banca. La Centrale Leasing Nord Est spa è stata invece liquidata nel dicembre 2015.