Cassano Tricolore: “Ci hanno escluso dal Giorno del Ricordo”

tricolore foto

Il Giorno del Ricordo, a Cassano Magnago, si trasforma in un evento divisivo. La polemica non viene da sinistra, ma da destra, per la precisione da Cassano Tricolore, il comitato della destra sovranista e identitaria, che se la prende con l’amministrazione comunale di centrodestra guidata da Nicola Poliseno.

Il punto? «Ci siamo presentati con un drappello di 5/6 persone al cerimoniale organizzato dall’Amministrazione Comunale al Sacrario dei Caduti del Cimitero, insieme a tutte le autorità e ad una folta schiera di pubblico. La nostra presenza, ampiamente preannunciata ed accompagnata da una bandiera italiana, non ha però trovato posto nello schieramento appositamente predisposto dagli organizzatori. Non importa, a noi piace stare dalla parte della gente, in prima fila ed in religioso silenzio».