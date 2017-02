Castellanza premia l’impegno dei suoi cittadini migliori

Luoghi di Castellanza

Una bella festa per la città e per i suoi cittadini migliori. Si è chiusa nel migliore dei modi, nonostante la pioggia, la festa patronale di San Giulio con le consuete civiche benemerenze.

Ad aprire la carrellata di premi è stata la compagnia teatrale “Entrata di sicurezza” che ha scaldato il pubblico presente con una breve rappresentazione teatrale prima di essere premiata dal sindaco Mirella Cerini, alla sua prima edizione con la fascia tricolore. Premiato anche il Centro Aiuto alla Vita, presente dal 1986, con la presidente Paola Langè sul palco per ricevere la benemerenza.

Dopo le benemerenze è stato il momento degli attestati di riconoscimento civico. Sono stati consegnati gli attestati all’83enne Umberto Borroni per il suo impegno in Kenya a sostegno dell’ospedale di Wamba. Altro riconoscimento è andato al 94enne Giannino Landoni per i suoi successi imprenditoriali (è il fondatore della Meca, ndr) e per il suo impegno a favore delle associazioni castellanzesi. Non ha ritirato direttamente l’attestato padre Piero Landonio, perchè impegnato in Africa, ma al suo posto c’erano il fratello Egidio e la sorella Maria Grazia. Premio anche alla moglie del farmacista Giovanni Rabolini, scomparso da qualche anno. Giuseppina Moschini ha commosso l’intera platea ricordando l’impegno del marito nella Caritas e nel Rione Insu.

Consegnate, infine, le borse di studio del premio giornalistico Alberto Moroni agli studenti che hanno partecipato. Quella da 300 euro è andata a Luca Papiro. L’ultima premiazione ha riguardato le realtà culinarie cittadine con i vincitori del concorso indetto da Donne per Castellanza e Caritas.