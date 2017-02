Catch the color, la caccia al tesoro è sugli sci

Tempo libero generica

Un appuntamento da non perdere all’Oasi Zegna. Domenica 26 febbraio (ritrovo è dalle 10 alle 11 davanti allo Sci Club Oasi Zegna in piazzetta) fa tappa a Bielmonte il tour di CATCH THE COLOR, l’evento più colorato della stagione.

Una divertente caccia al colore sugli sci e snowboard in pista: gli iscritti ricevono una tuta bianca che dovranno farsi colorare raggiungendo le tappe indicate sulla mappa nei vari Check Point presidiati dalle “sentinelle” che dipingeranno la tuta o truccheranno il viso.

Catch the color è un gioco per grandi e piccini (i bambini fino a 10 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne) e la partecipazione è aperta a tutte le persone in grado di controllare la velocità sui diversi tipi di pista e di pendio.

Troppo semplice? Il concorrente conosce le zone dove si trovano i check point ma non sa quale colore ci sarà… quindi alla fine si gioca anche con la fortuna! Inoltre, le sentinelle possono cambiare il colore per rendere più difficile la gara. Ma non è finita qui, perché lungo le piste ci saranno i “cecchini” che armati di colore nero elimineranno i concorrenti “pericolosi”. Il partecipante che per primo trova tutti i colori vince. Gadget per tutti, musica e festa.

ALTRE INIZIATIVE DEL FINE SETTIMANA

Anche quest’anno l’Oasi Zegna aderisce con un’iniziativa in programma venerdì 24 febbraio all’Alpen Stube di Caulera all’iniziativa di Caterpillar Radio 2 “M’illumino di meno”, la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione per celebrare la 12esima Giornata del Risparmio Energetico. Per l’occasione l’Alpen Stube, struttura storica circondata dai boschi, propone una cena a buffet e un dopo cena illuminato solo da lanterne e candele in compagnia di un astronomo che con attraverso un telescopio acconterà la volta celeste a tutti i partecipanti. Info e prenotazioni: Alpen Stube tel. 015.756687

Sabato 25 febbraio (ritrovo allo Chalet Bielmonte alle 19.00) un’altra iniziativa da non perdere per mettere alla prova le capacità di orientamento e intuito: una caccia al tesoro con le ciaspole a Bielmonte in squadra con amici o sconosciuti! Al rientro, ritorno allo Chalet dove si terrà la premiazione e una cena tipica con prodotti del territorio. Possibilità di noleggio delle ciaspole in loco. Info e prenotazioni: Chalet Bielmonte tel. 015.744126

Proseguono a febbraio i corsi e lezioni tenuti dagli oltre 50 Maestri specializzati in sci e snowboard, al Campo Scuola dotato di tappeti mobili per la risalita dei principianti o sulle piste del comprensorio ben esposte al sole e in piena sicurezza. Accanto allo sport, tante occasioni di divertimento per tutta la famiglia. Si può trascorrere qualche ora al Baby Park, vera e propria nursery sulla neve accanto agli impianti di risalita dove i più piccoli sono seguiti da qualificati animatori che si prendono cura di loro con attività e giochi sempre stimolanti, oppure pattinando sul ghiaccio al Palasport (info: tel.015744126).

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale su www.oasizegna.com