Cavo deteriorato, in tilt i semafori di via Gasparotto/viale Europa

incidenti varie

In moltissimi lo avete notato e ce lo avete segnalato. Da due/tre giorni il semaforo di via Gasparotto/viale Europa non funziona, lampeggia costantemente e non regola il traffico molto sostenuto in quel comparto.

Il motivo sta, spiega il Comune di Varese, nel deterioramento di un cavo elettrico che ha fatto saltare l’impianto semaforico: il tutto sarà ripristinato nella mattinata di mercoledì 1 marzo.

Si lamenta del disagio anche il consigliere comunale di Forza Italia Simone Longhini: «Molti cittadini mi stanno segnalando che i semafori all’incrocio tra via Gasparotto e viale Europa (ex Malerba) sono fuori uso da almeno 3 giorni. Essendo uno snodo fondamentale perl’ingresso in città, è pericoloso e si creano problemi soprattutto nelle ore di punta - spiega Longhini -. Mi chiedo (e chiedo all’amministrazione) come mai il guasto non sia ancora stato riparato e perché non siano stati mandati i vigili a presidiare costantemente l’incrocio in modo almeno di ridurre i disagi agli automobilisti. E non dimentichiamo che sempre in via Gasparotto aprirà presto il cantiere per il consolidamento del muro di contenimento che certo non migliorerà la situazione viabilistica del comparto».