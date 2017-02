“C’è Busto per Te”, tutto pronto per la festa di bustocchi e migranti

Microcosmi mostra anziani e migranti 2016

Balli, canti, giochi. Sarà una grande festa quella organizzata per sabato 4 febbraio quando il Museo del Tessile si animerà con “C’è Busto per te”, l’evento organizzato per far conoscere chi in città vive da sempre e chi invece è appena arrivato.

Una ventina di movimenti, associazioni e comunità di volontariato impegnati nel campo dell’accoglienza e della solidarietà hanno infatti lavorato “per mostrare e dimostrare che la città ha e vuole essere territorio di accoglienza -spiegano gli organizzatori- e che al di là delle polemiche che alcuni hanno voluto costruire contro i migranti presenti a Busto Arsizio, la maggior parte dei cittadini ha non solo occhi, ma mani e cuore aperti al mondo“.



Archiviate le critiche e gli attacchi dei giorni scorsi, ora tutto è pronto. La manifestazione prenderà avvio alle 14.30 con un ricco calendario di musica, balli, incontri, presentazioni e tanti ospiti, tra i quali Don Virginio Colmegna, Presidente della Casa della Carità di Milano. Il suo intervento è previsto per le 17.30.