C’è petrolio in provincia? La Shell avvia le ricerche

C’è petrolio in provincia di Varese? La Shell è pronta a dare una risposta a questa domanda, avviando un piano di ricerche che coinvolgerà 462 chilometri quadrati tra Piemonte (la maggior parte) e Lombardia nelle provincie di Biella, Novara, Vercelli e Varese.

La compagnia petrolifera partirà con 200 appuntamenti sul territorio con istituzioni, associazioni e cittadini per presentare il progetto che rientra nel permesso di ricerca di idrocarburi chiamato “Cascina Alberto”, rilasciato alla Northern Pertoleum nel 2014 e acquisito da Shell nel 2015.

Shell lancerà una campagna informativa e di ascolto nei territori interessati dal progetto prima di avviare il processo autorizzativo con la sottomissione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un’indagine geofisica, prevista nella prossima primavera.

La fase iniziale del processo di ricerca di idrocarburi è la cosiddetta indagine geofisica, che serve a verificare l’eventuale presenza di un giacimento di idrocarburi. Attraverso una serie di attività non invasive realizzate grazie alle più moderne tecnologie (tecniche 2D), sarà possibile raccogliere dati sulla struttura geologica del sottosuolo, disegnando così una immagine geofisica basata sulla propagazione e sulla rifrazione di onde elastiche.

Per questo, prima di proseguire nell’iter progettuale e autorizzativo, i tecnici di Shell saranno impegnati, nei prossimi mesi, in un intenso piano di incontri con le realtà locali: un calendario di oltre 200 appuntamenti con rappresentanti delle Istituzioni, della società civile, del mondo economico e produttivo delle aree interessate dal permesso in questione.

Shell auspica che questo modello di relazione con le comunità locali possa essere accolto con favore e disponibilità da tutti gli interlocutori che saranno contattati per calendarizzare gli appuntamenti dei prossimi mesi.