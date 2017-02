C’è Varese-Caronnese: Baiano e Gaburro avvisano i propri difensori

Foto varie di calcio

Proviamo a mettere da parte, per qualche ora, i fortissimi scossoni che stanno facendo tremare il calcio bosino, ad appena un anno e mezzo dal fallimento del vecchio Varese 1910 (QUI tutte le puntate della crisi – QUI l’ultima, bollente, conferenza stampa).

Proviamo a tornare per qualche ora al campo, al rettangolo di gioco, a scatti sull’ala e tiri in porta, ad acciacchi fisici e decisioni sulla scacchiera tattica. Proviamoci, perché il calendario ci dà una mano, nella circostanza: domenica 26 (14,30) al “Franco Ossola” c’è il big match del Girone A di Serie D, con il confronto tra il Varese stesso e la “vicina terribile”, la Caronnese di Gaburro che ormai è abituata a correre in alta quota in questo campionato e che tallona da vicino i biancorossi e il Cuneo, attualmente in cima alla classifica.

Quest’anno i rossoblu possono già vantare un doppio successo contro Giovio e compagni: la Caronnese si impose 2-1 all’andata, quando il Varese si svegliò tardi ma la difesa di casa resse all’urto ma anche nel match di Coppa Italia giocato proprio a Masnago e deciso ai rigori dopo una gara povera di emozioni.

Due precedenti che devono tenere sulla corda la squadra di Baiano, che pure arriva dal successo non semplice ma pesantissimo, colto a Pinerolo. Il tecnico, come leggeremo nelle sue parole, dovrà disporre la squadra tenendo conto dell’assenza del portiere titolare Pissardo, squalificato, e del suo stato di “under” che inciderà forzatamente sulle scelte della vigilia, però il Varese in questo momento ha diverse soluzioni a disposizione in tutti i reparti.

BAIANO: DUE SQUADRE DI TESTA NON PER CASO

Nel giorno del suo compleanno, venerdì 24, Ciccio Baiano ha concesso una giornata di recupero ai suoi giocatori come già avvenuto nelle recenti antivigilie: «I ragazzi hanno lavorato bene nelle sedute precedenti, ho preferito dare una pausa prima di affrontare rifinitura e partita. Arriviamo all’appuntamento carichi e consci delle qualità nostre e degli avversari: se Varese e Caronnese si trovano in quelle posizioni di classifica significa che entrambe hanno valori importanti». L’assenza di Pissardo, squalificato, costringerà il tecnico a ridisegnare la squadra: «Vedremo chi andrà in porta: inserendo Bordin che ora è senior (è lui il favorito ndr) dovrò agire di conseguenza ma ho a disposizione diverse soluzioni». L’impressione è che, oltre ai due laterali e al regista, sia Simonetto il favorito per scendere in campo, anche perché Giovio dovrebbe esserci dall’inizio, chiudendo così a un possibile impiego di Lercara. E come Gaburro (leggerete sotto), anche il tecnico biancorosso teme gli avanti avversari: «Abbiamo riguardato insieme le partite della Caronnese, e sappiamo che i loro attaccanti sono sempre in grado di inventare qualcosa e di colpire: attenzione». Purtroppo una “deviazione” sul fronte societario è d’obbligo: «Cerchiamo di pensare solo al campo – spiega Baiano – Questo è quello che dico ai ragazzi, anche perché in questo momento non possiamo incidere questioni al di sopra di noi. C’è una partita stimolante all’orizzonte, pensiamo a quella».

GABURRO: MASSIMA ALLERTA PER LA MIA DIFESA

All’andata uscì vincente dallo scontro, ma ora ha bisogno una replica di prestigio. Mister Marco Gaburro legge così il derby di Masnago alla vigilia: «Sarà una gara molto importante, quasi decisiva per la classifica: sicuramente lo è per noi se dovessimo perdere. Chi è davanti in queste partite è sempre avvantaggiato perché ha un margine da sfruttare». Il tecnico rossoblu rispetta il Varese: «Mi aspetto una gara contro una squadra che ha tanta struttura, qualità ed esperienza, un’ottima gestione dell’ampiezza e riesce a sfruttare il campo grande di Masnago. La chiave della partita sarà quella: conterà molto riuscire a difendere sui loro attacchi, proprio per questo sarà molto importante la fase difensiva».

