Cecchetti: “L’incrocio di Nerviano è pericoloso. Presto la rotonda”

In merito alla sicurezza dell’incrocio della SP 109 “Busto Garolfo – Lainate”, che compete a Città Metropolitana, con la strada comunale Carlo Porta nel comune di Nerviano è intervenuto il Vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Fabrizio Cecchetti (Lega Nord) che ha anche presentato un’interrogazione al Pirellone.

Cecchetti ha così commentato in una nota: “La pericolosità di quell’incrocio è un’urgenza che Città Metropolitana non può più rimandare, gli incidenti sono purtroppo all’ordine del giorno ed è ora che venga sistemata una volta per tutte. Già nel 2009 la ex provincia di Milano aveva approvato un progetto preliminare per la sistemazione dell’incrocio stradale, e ancora l’anno scorso Città Metropolitana sempre per la SP 109 a Nerviano aveva promesso la realizzazione di una rotatoria che finalmente in questi giorni è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche come intervento da realizzare entro la fine del 2018. Ci auguriamo – conclude Cecchetti – adesso che sono stati anche previsti appositamente 600.000€, che l’opera sia messa in cantiere quanto prima e venga finita velocemente perché la messa in sicurezza di quel tratto è importantissima e non può più aspettare ”.