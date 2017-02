Cede un muro di contenimento, un ferito

svizzera ricerche

Cede il muro di contenimento e il proprietario di casa rimane ferito: è successo nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 19 febbraio, a Cadepiano.



La Polizia cantonale comunica che oggi pomeriggio verso le ore 13:45 a Grancia in via Cadepiano è avvenuto un infortunio. Un 54enne domiciliato nella regione stava lavorando a ridosso di un muro di contenimento della sua abitazione quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà accertare, il muro ha ceduto.

Il materiale ha parzialmente travolto l’uomo che è rimasto bloccato con le gambe. Sul posto i pompieri di Lugano con dieci uomini e quattro veicoli i quali hanno provveduto a liberarlo. La Croce Verde, pure sul posto, ha soccorso e trasportato l’uomo all’Ospedale. A detta dei medici lo stesso non dovrebbe aver riportato ferite gravi.