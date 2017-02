Cena di carnevale in Oratorio

Cibo

Si festeggia il Carnevale anche all’Oratorio San Giovanni Bosco di Vedano Olona.

Sabato 25 febbraio alle 19.30 in Oratorio cena di carnevale con serata karaoke e un gustoso menu a base di polenta con cassoeula e gorgonzola.

Con il ricavato si contribuirà alla acquisto delle due nuove porte di ingresso dell’oratorio. Prenotazione obbligatoria in segreteria parrocchiale o in oratorio.

Sempre per contribuire all’acquisto delle porte, mani sapienti in questi giorni hanno preparato molte chiacchiere nelle cucine dell’Oratorio. Saranno vendute alla conclusione delle messe per tutto il fine settimana.