Cercasi jeans in vena di diventare scultura

Per varese design week, una installaIone originale: per questo si cercano jeans

Avete dei jeans da far diventare immortali? Da VitaminaC hanno deciso di aprire la porta ad una insolita raccolta: una sorta di “sperimentazione sociale” che verrà proposta all’interno della Varese Design Week, in programma dal 7 al 13 aprile.

In un “sacco” all’entrata dell’Hub sociale di via Marzorati si possono consegnare dei jeans usati, con una taglia che vada dalla 40 alla 46: quei jeans donati non andranno a raccolte di usato, non vestiranno altre persone ma saranno utilizzati per una “performance artistica collettiva itinerante”

Più precisamente il progetto dell’artista Roberto Spadea intitolato Dreaming Jeans, e in atto fin dal 2014: le prime opere sono state esposte – e subito sequestrate dai vigili prima di scoprirne la finalità… – davanti alla Villa Reale di Monza, città dove Spadea ha l’atelier. Ma alcuni pantaloni sono stati avvistati in Costa Smeralda, a Porto Rotondo e Porto Cervo. Mentre 4 fortunati jeans sono già approdati oltreoceano, realizzati in loco e appesi per le strade di Manhattan, tanto che ce n’è anche uno giallo appeso fuori dal MoMa di New York.

Gli indumenti vengono trasformati in vere e proprie sculture colorate attraverso un processo di vetrificazione con della resina che rende il tessuto rigido, impermeabile e non soggetto allo sbiadimento. Dopo una mano di bianco come base, il jeans assume uno dei quattro colori emozionali: rosso passione, giallo sole, verde primordiale o azzurro cielo. Il risultato sono tante opere d’arte, disseminate nelle strade del centro cittadino e assicurate in modo stabile su pali della luce: con effetti assolutamente suggestivi.

Chi decide di donare un suo jeans diventa dunque protagonista dell’installazione artistica, dal momento che gli indumenti saranno identificati con il nome del proprietario e inseriti in una mappa (Dreaming Jeans Map) visibile in rete così da renderne nota l’esatta ubicazione in città durante la Varese Design Week

Per partecipare, si portano al Vitamina C (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19 e il venerdì dalle 9 alle 17) i jeans usati, da adulto taglia da 40 a 46, fino al 10 febbraio.