“Che ci fa quell’elicottero sopra la montagna?”

Foto varie

Orino: ore 12.00, la calma del paese squarciata dal rumore delle pale di un elicottero.

“Ma cosa succede? Lo chiediamo a Varesenews”.

In diversi hanno posto il quesito alla redazione, alcuni, come il lettore Erik, si spingono oltre e inviano una foto. Altri la buttano lì: “Dev’essersi perso qualcuno in montagna: c’è un elicottero che da un’ora sorvola il bosco”.

Nulla di tutto questo: si è trattato, come a volte avviene da queste parti, di un’esercitazione.

Uno dei “draghi” dei vigili del fuoco stamani era sul posto per un volo addestrativo, e per farlo è stata scelta una zona non abitata, come appunto i rilievi sopra Orino, in Valcuvia.

L’elicottero è rientrato verso l’ora di pranzo.