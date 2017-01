Chiedono soldi per la parrocchia ma è una truffa

L’Amministrazione Comunale e il Comando della Polizia Locale di Cardano al Campo segnalano un tentativo di truffa sul territorio comunale. Con una nota diffusa alla stampa le autorità raccontano che alcuni individui si aggirano spacciandosi per incaricati dei sacerdoti delle Parrocchie cittadine di cui conoscono il nome, chiedendo offerte per una non meglio precisata casa famiglia.

Nella giornata odierna, su precisa e circostanziata segnalazione, la Polizia Locale ha provveduto ad identificare alcune persone di cittadinanza italiana che corrisponderebbero alle descrizioni fornite dai cittadini segnalanti.