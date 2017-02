“Ci sono cose che semplicemente sono” alla ex biblioteca

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

“Ci sono cose che semplicemente sono”. È il titolo del libro di poesie della tradatese Mariana Torchia che sarà presentato lunedì 13 febbraio alle 21 nella sede dell’Unitre in via Mameli, nella ex biblioteca. L’incontro sarà introdotto da Claudia Renda e vedrà l’intervento finale di Don Simone Lucca.

«Una giovane raccolta di poesie, nata da un cuore fresco e desideroso di esprimere i propri sentimenti, un invito alla riflessione e alla ricerca di Qualcosa di più grande ed entusiasmante – si legge nella presentazione della raccolta -. Non vi si troveranno solo parole e disegni, ma brevi estratti di vita che permetteranno al lettore di soffermarsi su quelle piccole emozioni che ci sfuggono durante la frenesia delle giornate, ma che ci accompagnano sempre, custodite nel cuore: il ricordo di una cioccolata calda, la ricerca di una risposta, il dubbio davanti a un ostacolo, la gratitudine nel sentirsi amati . Ci sono cose che semplicemente restano con noi, che ci fanno sentire vivi, che non possiamo fare altro che condividere con chi abbiamo accanto. Ci sono cose che semplicemente sono».

Miriana Torchia è una giovane studentessa di Lettere moderne che, dopo aver passato i primi anni a Lamezia Terme (CZ), si è trasferita con la famiglia a Tradate. «Il percorso di formazione che l’accompagna nella vita adolescenziale, mentre frequenta il liceo, le permette di fare conoscenza non soltanto di cari amici che tuttora l’accompagnano, ma anche e soprattutto di due componenti fondamentali per la sua vita: la Fede e la Letteratura – si legge nel libro -. Ecco dunque l’autrice, una giovane studentessa, interessata alle piccole cose, a quelle che si svelano solo a chi sa guardare bene e con il cuore».