Cibo in cambio di abbracci: evento in piazza a Varese

abbraccio sami modiano

Domenica 12 febbraio dalle 10 alle 17 City Angels e Guardie Eco Zoofile dell’Oipa Varese saranno in piazza Monte Grappa a varese per un abbraccio, in cambio di alimenti per umani ed animali.

In piazza ci sarà un gazebo dove sarà possibile portare cibo non deperibile per animali e umani: in cambio, chi porterà questo riceverà un abbraccio dai volontari.

«Le nostre due associazioni operano sullo stesso fronte – spiegano gli organizzatori -L’abbraccio è un simbolo è un invito a guardare oltre il telefono o il computer. Siamo persone vere. Siamo persone reali. E ci sono persone reali e vere che non hanno cibo. Che vivono per strada, con i loro animali. L’abbraccio ricorda a tutti che è soltanto il contatto umano, l’essere tutti insieme, il guardarsi, il vedere chi ha bisogno d’aiuto, che potrà davvero fare la differenza. L’abbraccio ricorderà a tutti cosa significa davvero socialità».