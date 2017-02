Ciclismo il lutto, è scomparso Mauro Macchi

gran premio carnaghese ciclismo 2011 giovanni visconti

Un lutto ha colpito in queste ore il mondo del ciclismo della provincia di Varese. È infatti scomparso questa mattina, lunedì 6 febbraio, Mauro Macchi che per tanti anni è stato il presidente della Società Ciclistica Carnaghese. Aveva 64 anni.

(foto in alto: Macchi a destra sul podio del Gp Carnaghese)

Proprio il club di Carnago, località dove risiede la famiglia Macchi, ha ricordato il proprio ex “numero uno” con poche e sentite parole.

Sotto la sua direzione, la Carnaghese – che resta anche sotto la guida di Zanzi una delle società più vivaci del territorio – era riuscita anche a entrare nel mondo del ciclismo professionistico, portando il GP Industria Commercio e Artigianato nel massimo circuito del pedale. A Carnago vinsero corridori come Gerrans, Basso e Ulissi.

Alla famiglia Macchi e ai soci della Carnaghese le condoglianze della redazione di VareseNews.