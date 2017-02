Clivio da scoprire con una passeggiata dolce dolce

Cibo

Torna a Clivio Cioccolandando, una delle iniziative più amate da grandi e bambini.

L’appuntamento è per domenica 5 febbraio. A partire dalle 13.30 (e fino alle 16) alla Scuola primaria di Clivio, in via delle Sorgenti, ci si potrà iscrivere e si riceverà la tazza dell’edizione 2017 di Cioccolandando, indispensabile per le degustazioni di cioccolata calda che gli organizzatori hanno predisposto in diversi punti del paese.

Sorseggiando cioccolata ci si incamminerà lungo il percorso, che toccherà luoghi di Clivio particolari e interessanti per il loro valore paesaggistico e culturale.

Tra le tappe più interessanti la Riva degli Alpaca, la località Vignascia, il Visitor Center del Sito Unesco del Monte San Giorgio (che sarà aperto e visitabile) e Palazzo Reale, dove la manifestazione si concluderà.

L’iniziativa è organizzata da Idea associazione Genitori Clivio e dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione della Protezione civile e della Polizia locale di Clivio, Denis Buosi, Fabio Volpe e della ditta Favinca, e di molti generosi volontari.

Il costo di partecipazione (che comprende degustazioni e tazza in ceramica) è di 6 euro a persona. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.